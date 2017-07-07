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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li yakalandı

07 Temmuz 2017 Cuma, 16:24:01 Güncelleme: 18:47:01 İHA

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan DHKP-C üyesi B.E.'nin, kentte sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Esenyurt'ta bir hücre evine baskın yapan polis, B.E.'yi ve aynı evde bulunan F.B., Ö.Ç. ve A.İ.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 1 adet AK-47 tipi kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve toplam 130 adet fişek ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi. Eylem talimatı alan B.E.'nin saldırı için hangi hedefi seçtiği henüz açıklanmadı. Gözaltına alınan B.E. ile Ö.Ç., F.B. ve A.İ.K., Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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