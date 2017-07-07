Samsun'da dini nikahlı engelli eşine para karşılığında zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O.(35), dini nikahlı eşi yüzde 99 oranında engelli olduğu belirtilen E.E.D'ye para karşılığında 7 aydır zorla fuhuş yaptırdı. Dini nikahlı karısının polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheliyi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan ve bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.