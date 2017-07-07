ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun
GÜNDEM

Samsun'da dini nikahlı eşine fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüpheli serbest

Dini nikahlı karısının polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheliyi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 17:38:42 Güncelleme: 17:40:39 İHA

Samsun'da dini nikahlı engelli eşine para karşılığında zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O.(35), dini nikahlı eşi yüzde 99 oranında engelli olduğu belirtilen E.E.D'ye para karşılığında 7 aydır zorla fuhuş yaptırdı. Dini nikahlı karısının polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheliyi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan ve bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER