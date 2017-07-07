Kuşadası'nda düzenlenen gençlik festivaline polis tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi. İhbar üzerine düzenlenen baskında çok sayıda madde ele geçilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Sevgili Plajı'nda düzenlenen gençlik festivaline Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Festivalde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası'nda mahkemeye sevk edildi.

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