Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, 5 yaşındaki oğlu C.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba C.Ç., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, F.A. adlı kadın, sokakta oyun oynayan C.Ç.'nin yüzündeki morluk ve şişlikleri fark etti. Çocuğun, alnındaki morlukları babasının yaptığını, bacağına da sopayla vurduğunu söylemesi üzerine F.A. ve diğer mahalle sakinleri polise şikayette bulundu.





F.A., çocuğun yüzündeki ve bacağındaki morlukları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba C.Ç. gözaltına alınırken eşi H.Ç. de bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü.





C.Ç. ifadesinde, oğlu evde çakmakla oynadığı için yüzüne tokat attığını, ancak bacaklarına sopayla vurmadığını ileri sürdü. C.Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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