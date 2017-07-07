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Oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen babaya gözaltı

Sokakta oynarken vücudundaki morluklar dikkat çeken 5 yaşındaki çocuk, kendisini babasının dövdüğünü söylemesi üzerine, baba C.Ç., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

07 Temmuz 2017 Cuma, 19:19:09 Güncelleme: 19:28:08 DHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, 5 yaşındaki oğlu C.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba C.Ç., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, F.A. adlı kadın, sokakta oyun oynayan C.Ç.'nin yüzündeki morluk ve şişlikleri fark etti. Çocuğun, alnındaki morlukları babasının yaptığını, bacağına da sopayla vurduğunu söylemesi üzerine F.A. ve diğer mahalle sakinleri polise şikayette bulundu.



F.A., çocuğun yüzündeki ve bacağındaki morlukları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba C.Ç. gözaltına alınırken eşi H.Ç. de bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü.



C.Ç. ifadesinde, oğlu evde çakmakla oynadığı için yüzüne tokat attığını, ancak bacaklarına sopayla vurmadığını ileri sürdü. C.Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 26
  • Misafir 9 saat önce
    Herkesin imam olmasını bekliyemeyiz ,Ama vicdan sahibi insanları yetiştirecek eğitim sistemini istemek herkesin Hakkı.
  • Misafir 18 saat önce
    adana bir zonguldak iki
  • Misafir 18 saat önce
    Ah Be. Sabi bu daha. Günahsız.
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