Maltepe'de babasına ait iş yerinde bombalı saldırı düzenleyen mühendis Alican Kurdaş ve sol kolu bilekten yukarı kesilen, sol gözünde görme kaybı oluşan babası Özdemir Osman Kurdaş olaydan sonra ilk kez karşı karşıya geldi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Baba Kurdaş, "Bir baba olarak şoktayım. Kendi düşüncem, beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir" dedi.



Oğlu Kurdaş ise, "Utanç ve pişmanlık duyuyorum. Kendisini gerçekten seviyorum. Ancak karşılık göremedim" diye kendini savundu.



Bombalı saldırı olayı 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş (30), babasının iş yerine gelip görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı. Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan da yaralandı. Gözaltına alınıp tutuklanan bombacı evlat hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"BİR BABA OLARAK ŞOKTAYIM"



Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada olaydan sonra ilk kez baba-oğul karşı karşıya geldi. Koltuk değnekleriyle duruşmaya katılan baba Özdemir Osman Kurdaş ve tutuklu oğlu Alican Kurdaş dava süresince göz göze dahi gelmedi. Alican Kurdaş'ın annesi ise izleyicilerin olduğu yerde duruşmayı takip etti. Mahkeme başkanı ile baba Kurdaş olaydan sonra kulağında meydana gelen sorun nedeniyle yüksek sesle iletişim kurdu. Oğluna 6 bin lira maaş ve 2 bin 300 lira ev kirası verdiğini söyleyen Özdemir Osman Kurdaş, "7-8 ay civarında iş yerimde çalıştı. Bir baba olarak şoktayım. Olaydan 1 hafta evvel kız arkadaşı, oğlum ve ben yemek yedik, alışveriş yaptık. Maaşının az olduğunu söylüyordu. Ben de ona diploması olmadığı için 'Boğaziçi mezunu bile bu maaşı alır' deyip zam yapmadım. Olaydan 4 ay önce bana e-mail atıp '3 kuruşa çalışmam ben gidiyorum. Baba dediğin tüm mal varlığını vererek oğlunu refah içinde yaşatmalıdır. Sen ne biçim babasın. 6 bin lira maaş veriyorsun' yazdı. Bu olayı planladı. Polislerden aldığım bilgiye göre öncesinde bir bomba yapıp ormanda patlatıyor. Sonra da geliştirip bu olayı yapıyor. Çok zeki bir çocuk ama yeteneklerini bu iş için kullandı" dedi.



"MİRASIMI ALMA AMACIYLA BOMBAYI GÖNDERMİŞTİR"



Bu sırada mahkeme başkanı baba Kurdaş'a "Size bomba vermesi için makul bir sebep var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Kurdaş, "Bir baba olarak öz oğlum bana böyle bir şey yaptı. Ben kötü bir baba değilim. Çocuğum için çok şey yaptım. Kusurum da olabilir. Olay günü sekreterim ve ortağımla 'Bombalı paket olmasın' diye espiri yaptık. Onlar tedirgin olup geriye çekildi. Masanın üzerinde paketi açmamla beraber 10 santimetre kalınlığındaki ahşap masa parçalandı. Büyük bir patalama, ateş ve basınç oldu. Sol kolum koptu. Sağ bacağım koptu. Sağ kolum kopmak üzereydi. O anda kör oldum. Şu anda tedavi ile sağ gözüm yüzde 60 görüyor. Sol kolum bilekten yukarıdan kesildi. Sağ bacağım da ciddi müdahalelerle ancak kurtarılabildi. Ben oğlumun bana bomba göndermesini anlamıyorum. Buna bir sebepte bulamıyorum. Ben çocuğuma iyi bakmış bir insanım. Sadece kendi düşüncem, çalışmayı sevmeyen oğlum kendisinin yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasıma alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim" diye konuştu.



"SEVDİM, KARŞILIK GÖREMEDİM"



Sanık Alican Kurdaş da babasıyla aralarında normal bir baba ilişkisi olmadığını öne sürerek, "Öncelikle yaşanılanlardan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum. Bu olayın kesinlikle maddiyatla ve parayla ilgisi yok. Benim amacım kesinlikle babamı öldürmek değildi. Bir kaç saatlik bir çalışmayla hazırladım. Zaten bu kadar kolay yapılacak bir patlayıcının öldürme olasılığı olsa herkes yapar. Bütün bu babamla olan olayların yanı sıra kendisini gerçekten seviyorum, baba olarak gerçekten sevdim. Ancak karşılık göremedem. Bu olaydan sonra da aylar boyunca rüyalarımda babamı gördüm. Ancak babam da sizi sandığınız kadar masum bir insan değil" dedi.



HAKİM: NEDEN BU YÖNTEMİ SEÇTİN?



Bu savunmaların üzerine üye hakim, "Babana sesini duyurmak istediğini söylüyorsun, neden bu yöntemi seçtin? Neden bomba? Zarar vereceğini düşünmedin mi?" diye sordu. Alican Kurdaş ise, "Çıkıp karşısına konuşamıyordum. Sesimi bu yolla duyurmak istedim" şeklinde yanıt verdi. Mahkeme heyeti, patlamanın hangi boyutta olduğuna ilişkin dosyanın patlayıcı uzmanı bilir kişiden dönmesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

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