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Kaymakam Mehmet Kocabey Siirt PKK
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Kaymakam Mehmet Kocabey'e saldırıda 26 gözaltı

Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

07 Temmuz 2017 Cuma, 21:55:43 Güncelleme: 22:52:19 AA

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 16 saat önce
    Amin.
  • Misafir 20 saat önce
    Allahım sen zalimlere fırsat verme
  • Misafir 19 saat önce
    Amiin.
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