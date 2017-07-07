Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.
Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Siirt'te kaymakama yönelik terör saldırısı! Baykan ilçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik saldırı için Bakan Soylu, "Kaymakamımızın sağlık durumu iyi" dedi Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi
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YORUMLAR 4
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Misafir 16 saat önceAmin.00
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Misafir 20 saat önceAllahım sen zalimlere fırsat verme990
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Misafir 19 saat önceAmiin.180