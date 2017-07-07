Bugün ve Pazar günü yapılacak olan ATA AÖF sınavına katılacak olan adaylar ve yakınları, merakla "ATA AÖF sınavı saat kaçta?" diye soruyor. Bilindiği üzere ATA AÖF sınavına katılacak olan adaylar, bugün ve Pazar günü sınava katılım sağlayacakları okullarda yerlerini alacak. Peki ATA AÖF sınavı saat kaçta? ATA AÖF sınavı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

Binlerce öğrencinin katılımıyla 8 Temmuz 2017 - 9 Temmuz 2017 tarihlerinde uygulanacak olan ATA AÖF sınavı, saat 09:30'da başlayacak. Tek oturum şeklinde yapılacak olan sınavlar 30 dakika sürecek ve saat 10:00'da sona erecek.

ATA AÖF bütünleme sınavına girecek olan adayların, sınava girerken mutlaka yanlarında sınav giriş belgesini ve kimlik belgesini bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesini unutan adayların yanlarında sürücü belgesi ve süresi geçerli olan pasaport mutlaka bulunmalıdır.

Aynı zamanda sınava girecek olan zorunlu askerlik görevini yapacak olan askerlerin ve askeri okul öğrencilerinin de yanlarında kimlik belgeleri yoksa yanlarında mutlaka askeri kimlik belgesi yer almalıdır.

Yukarıda yazan belgelerden hariç olarak, başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır. Bu nedenle sınava katılacak olan öğrencilerin bu kurala dikkat etmesi gerekmektedir.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.

Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.



Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.



Sınava giriş belgenizde belirtilen salon ve sıra numaranızda sınava girmediğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.



Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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