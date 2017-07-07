MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki gün boyunca Adalet Yürüyüşü hattındaki ülkü ocaklarının kapalı olması talimatını verdi. Habertürk TV'den geçen habere göre, Bahçeli, ülkücüleri olası provokasyonlar için de uyardı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve İstanbul Maltepe'de 9 Temmuz Pazar günü son vereceği Adalet yürüyüşüyle ilgili olarak MHP bir dizi önlem aldı.



PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR KAPATILDI



Önlemler kapsamında, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP ilçe teşkilatları ile Ülkü ocakları ilçe binaları pazartesi gününe kadar kapatıldı.



MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara verilmiştir" denildi.

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