Gaziantep'teki bir binanın bodrum katında elektrik panosundan kaynaklanan bir patlama meydana geldi.







1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar nedeniyle, 10 kişi de yangın dumanından etkilenerek tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.









Alınan bilgilere göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında, elektrik panosundan kaynaklanan bir patlama meydana geldi.





Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik amaçlı binanın boşaltıldığı öğrenildi.







VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde bulunan bir binanın elektrik panosundan iki elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana geldiği belirtildi.







Yangının itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğünün aktarıldığı açıklamada;





"Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup, 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.













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