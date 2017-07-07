BEDAŞ, internet sitesi üzerinden İstanbul'da 8 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintileri listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ, internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesintisi listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı yatırım ev bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintileri programı;

KANARYA Mh., SARI ASMA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES Mh., 326. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GENÇOSMAN Mh., KIŞLA Sk., MERHALE Sk., YOLCU Sk., SANAYİ Mh., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİBOSNA MERKEZ Mh., HALİL ÇAVUŞ Sk., TANER ÇIKMAZI Sk., TANYERİ Sk., ÜZEYİRAĞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 07:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HALKALI MERKEZ Mh., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., İNÖNÜ Mh., TEVFİKBEY Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CUMHURİYET Mh., FATİH Mh., YENİ MAHALLE Mh., KANARYA Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSMETPAŞA Mh., ORHANGAZİ Cd., NAMIK KEMAL Cd., ÇOBANYILDIZI Cd., YÖRÜK Cd., İKBAL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİLER Mh., CENGİZ TOPEL Cd., MUTLU Sk., TUĞCULAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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