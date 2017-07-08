15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılmak istenen askeri darbenin başarısız olmasıyla birlikte yurt genelinde OHAL kapsamında FETÖ'ye üye olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişiler de tespit ediliyor. İşte 8 Temmuz 2017 tarihli FETÖ operasyonları...

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ŞANLIURFA'DA 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Zanlılar arasında kamuda görev yapan mühendis ve hemşire ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi. (AA)

MERSİN'DE 22 GÖZALTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor. (AA)

RİZE'DE 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamuda halen görev yapan ve meslekten ihraç edilenler ile özel sektör çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 TUTUKLAMA

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişi, geçen Çarşamba günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Aralarında kamuda çalışırken ihraç edilenlerin de olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)



KAYSERİ'DE 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock´u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 12´si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Cumhuriyet savcılığı kararı doğrultusunda yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock´u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 günlük sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 16 kişiden 12´si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Ali Acer, Asker Çimen, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Özsoy, Ahmet Kürşat Sarımerk, Murat Akkoyun, Nafiz Altun, Zekeria Altunok, Muhammet Fatih Güner, Mustafa Işıkbulanoğlu, Muhammet Karaçalı ve Mustafa Uzunok cezaevine konuldu. (DHA)

KASTAMONU'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI



Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





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Zanlılar, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.Şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (AA)