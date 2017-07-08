Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan oğlu Ataç Baykal’ın geçen hafta pazar günü ODTÜ’de düzenlenen mezuniyet töreni sırasında tartıştığı güvenlik görevlisinin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre eşi Prof. Dr. Nazife Baykal, ODTÜ Rektör Danışmanı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü olan Ataç Baykal, yaşadıklarını HABERTÜRK’e anlattı. Baykal, ODTÜ lojmanlarında oturduklarını, töreni sırasında eşinin bulunduğu bölüme geçmek istediğini belirtti.

Güvenlik görevlisinin kendisini engelleyerek, kimlik sorduğunu, yanında kimlik olmadığı için inanmadıklarını anlatan Baykal, o sırada Mustafa Büyükburç isimli güvenlik görevlisinin kendisine kafa attığını söyledi. Baykal, “Akıl alır gibi değil. Bir anda başımdan kan akmaya başladı. Polis çağırmak istedim ama öğretim üyeleri ‘Buraya polis sokmayız’ dediler” diye konuştu.

Güvenlik görevlisi hakkında dava açtığını kaydeden Ataç Baykal, “Adamın aynı suçla alakalı davası varmış. İlk gün nezarete attılar ama ertesi gün bıraktılar” ifadesini kullandı.

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