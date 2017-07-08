Okmeydanı Kavşağı köprü altında yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki piknik tüpü polisi alarma geçirdi. Trafik kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı piknik tüpüne fünye yerleştirerek patlattı. Pankart ve tüp incelenmek üzere götürüldü.



DHA'nın haberine göre, Şişli TEM- Okmeydanı bağlantı yolunda saat 06.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucundaki piknik tüpünü görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra piknik tüpüne fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüp boş çıktı.





Piknik tüpü ve pankart incelenmek üzere götürüldü. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.