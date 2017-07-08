Bursa'da 56 yaşındaki Mehmet Cahit Ö.'nün evinden, şikayet üzerine polis ve zabıta eşliğinde yapılan temizlikte, 1 kamyon çöp çıkarıldı. Evde 22 kilo madeni para ile çürümüş ve fareler tarafından parçalanmış 3 bin liralık kağıt para da çıktı. Ö.'nün geçen Ramazan ayında bir caminin önünde otururken Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı gerekçesiyle yapılan üst aramasında da üzerinde 30 bin lira nakit para ile banka hesabında 450 bin lira oldğu ortaya çıkmıştı.



DHA'nın haberine göre merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İl Müftülüğünün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde oturup dua ederken dilencik yaptığı gerekçesiyle Zabıta ekipleri tarafından geçen haziran ayında zabıta merkezine götürülen Mehmet Cahit Ö.'nün üzerinden 30 bin lira nakit para ve banka hesabında ise 450 bin lira çıkmıştı. Daha sonra yapılan araştırmada ise Mehmet Cahit Ö.'nün dilenci olmadığı, annesinin ölümünden sonra ruh sağlığının bozulduğu belirlenince, el konulan paralar iade edilmişti.





MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ



Merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine zabıta ve polis ekipleri harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla girilen evin çöp ev olduğu belirlendi. Temizlik görevlileri tarafından poşetlere konulan bir kamyon çöp, geri dönüşüm sahasına götürüldü. Evin ise Ramazan'da üzerinde 30 bin lira nakit para çıkan Mehmet Cahit Ö.'ye ait olduğu belirlenirken, bir çuval içinde madeni para ile fareler tarafından kemirilmiş ve bozulmaya yüz tutmuş 3 bin liralık kağıt para bulundu. Zabıta ekiplerinin saymakta zorlandığı madeni paralar bir manava götürülüp tartırıldı. Miktarı belirlenemediği için 22 kilo gelen bozuk paralar tutanak ile kayıt altına alındı.



"ACIYAN PARA VERİYOR DİLENCİ DEĞİL"



Mehmet Cahit Ö.'nün evinin temizlendiği sırada toplanan mahalle sakinleri, "Mehmet Cahit Ö. annesi öldükten sonra kardeşleri de kendisine bakmayınca, akli dengesini yitirdi. Emekli maaşı ve mülkü var. Yaşam tarzı çok kötü. İnsanlar 'dilenci' sanarak ona para veriyorlar. O da paraları evinde biriktiyor" dedi.



