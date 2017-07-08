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Başbakan: Önce 'kontollü darbe' demekten vazgeçin

Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'nde çalışanlara birer maaş ikramiye müjdesi verdi, konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:22:19 Güncelleme: 12:56:19

Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ariif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından "Burada çalışan bütün kardeşlerim birer maaş ikramiye alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun" müjdesini verdi.

Konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe demek bu milletin hissiyatı ile adeta dalga geçmektir. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir yollar değil" diye konuştu.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 8 saat önce
    offf İçimiz karardı ya bırak yürüyen yürüsün ne zararı var
  • Misafir 9 saat önce
    helal olsun sayın başbakanım
  • Misafir 9 saat önce
    Adaletin aranacağı yer Adliyedir Sayın Başbakan... Ama gel gör ki, öfke ve kinle, çifte standartla devlet yönetilir oldu iddiaları çok fazla. Bu birlik ve beraberliğe fayda getirmez.Ülkeye yazık.. İnsanımıza yazık... Yazık ki ne yazık. Gerçek mülk sahibi ve adalet sahibini unutmayalım.
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