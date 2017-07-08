Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ariif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından "Burada çalışan bütün kardeşlerim birer maaş ikramiye alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun" müjdesini verdi.
Konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe demek bu milletin hissiyatı ile adeta dalga geçmektir. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir yollar değil" diye konuştu.
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YORUMLAR 9
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Misafir 8 saat önceofff İçimiz karardı ya bırak yürüyen yürüsün ne zararı var00
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Misafir 9 saat öncehelal olsun sayın başbakanım00
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Misafir 9 saat önceAdaletin aranacağı yer Adliyedir Sayın Başbakan... Ama gel gör ki, öfke ve kinle, çifte standartla devlet yönetilir oldu iddiaları çok fazla. Bu birlik ve beraberliğe fayda getirmez.Ülkeye yazık.. İnsanımıza yazık... Yazık ki ne yazık. Gerçek mülk sahibi ve adalet sahibini unutmayalım.00