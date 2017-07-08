Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ariif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından "Burada çalışan bütün kardeşlerim birer maaş ikramiye alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun" müjdesini verdi.

Konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe demek bu milletin hissiyatı ile adeta dalga geçmektir. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir yollar değil" diye konuştu.