Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi yarın gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan adaylar, sınavın başlama saatini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı hangi dillerden yapılacak? İşte ikinci YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler...

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile ikinci kez yapılacak sınav yarın gerçekleştirilecek. Adaylar, yarın 30 il, 35 sınav merkezinde başlayacak sınava saat 09.30'da girecek.

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verilecektir.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

YÖKDİL SINAVI HANGİ DİLLERDEN YAPILACAK?

Yeni YÖK olarak gerçekleştirilen alana özgü ilk dil sınavı olan YÖKDİL sınavının ikincisi yarın yapılacak. 2. YÖKDİL sınavı, adaylardan gelen talep üzerine İngilizce'ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de ilk kez yapılmış olacak.

YÖKDİL Sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

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