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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:58:03 Güncelleme: 14:04:35 İHA

Türkiye'de halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının; Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31, Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır" denildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    kış sert geçecek
  • Misafir 4 saat önce
    Karadenizde hava sıcaklıkları 30 u geçmiyor. Tatil için asıl oraya gitmek lazım
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