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Tekirdağ'da yüzlerce ölü balık karaya vurdu

Tekirdağ'da Çokal Barajı'nda yüzlerce ölü balığın karaya vurması, bölge halkını tedirgin ediyor

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:11:56 Güncelleme: 14:13:41 İHA

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'a bağlı Malkara, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu ilçelerine uzanan Çokal Barajı'nda yüzlerce ölü balığın karaya vurması, bölge halkını tedirgin ediyor.

Bölgenin arazi sulaması ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda şok bir manzarayla karşılaşıldı. Yüzlerce ölü balığın karaya vurması görenleri tedirgin etti.

Çokal Barajı'nda çevre katliamının yaşandığını ve yetkililerin konuyla ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Günay Diraga isimli Sağlamtaş Mahallesi sakini, "Çokal Barajı'nda, yüzlerce ölü balığın karaya vurması sonucu çevre felaketi yaşanmıştır. Fabrika atıkları nedeniyle baraj göleti bu hale gelmiştir. O suya insan da, hayvan da bir şekilde temas ediyor ve zehirlenme ihtimali söz konusu. Buraya hafta sonunu geçirmek için çok sayıda insan balık tutmak için geliyor. Ama şu an itibariyle barajda balık kalmadı. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    Yazık, çok yazık!...
  • Misafir 5 saat önce
    yazık çok yazık kimin umrunda
  • Misafir 5 saat önce
    her yere inşaat yapmaya devam etsinler.
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