Antalya'da özel bir hastanede çalışan ve 3 gün önce koluna ilaç enjekte ederek intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Gülşen Y., bu sabaha karşı kurtarılamadı.



DHA'nın haberine göre olay, geçen çarşamba akşamı Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Evde gün boyu temizlik yapan hemşire Gülşen Y.'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine eve gelen eşi Hasan Y., polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren polis, Y.'yi kolunda enjektörle yatakta hareketsiz yatarken buldu. Ambulans ile çalıştığı hastaneye götürülen Gülşen Y. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, koluna küçük tüpler halinde 5 morfin ve çeşitli ilaçlardan enjekte ettiği ortaya çıktı. 3 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Y., bu sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Y.'nin cenazesi, işlemlerin ardından Serik İlçesi'nde toprağa verilecek.



