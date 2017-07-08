Gaziantep'te iki katlı binanın bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkıldı. Göçükte, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 2'si çocuk üç kişi yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre, Bozoklar Mahallesi, Kaptan Caddesi'nde altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile misafirliğe geldikleri öğrenilen Meryem Takel ve oğlu 3 yaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından molozların altından çıkarıldı. Yaralı kadın ve iki çocuk, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Acil servislerde ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Göçük nedeniyle molozların kapattığı yolda güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.