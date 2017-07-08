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Bursa'da üzerine kaynar su dökülen köpek tedaviye alındı

Sırtı tamamen yanan ve sırt kasları zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek tedavi altına alındı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:54:20 Güncelleme: 15:57:07 DHA

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine kaynamış su dökülerek yaralanan Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, merkez Osmangazi İlçesi Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtına kimliği belirsiz kişiler tarafından kaynar su dökülerek sokağa terk edildiği ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri harekete geçti. Sırtı tamamen yanan ve sırt kasları zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek tedavi altına alındı. Tedavinin 3 ay süreceği belirtildi.


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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Islah etsin allah sizi
  • Misafir 6 saat önce
    Allah akil fikir versin
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