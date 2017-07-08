Düzce'de minibüs kazası: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza Düzce D-100 Karayolu Gümüşpınar mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ferit K. (41) idaresinde ki 81 FK 888 plakalı minibüs ile Mehmet B. (65) idaresinde ki 81 BM 088 plakalı lüks araç çarpıştı.

YOLA SAVRULAN KOLTUKTA İLK YARDIM YAPILDI

Kaza nedeniyle minibüs yan yatarken araç içinde bulunan Neşe K. (35), Gülşah G. (68), Özden G. (72) ve Ayça K. (6) yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale minibüsten koparak yola savrulan koltukların üzerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KAZADA AĞLAYAN KÜÇÜK KIZI KADIN ASTSUBAY SAKİNLEŞTİRDİ

Kazazedeler ambulansla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken minibüsün içinde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan küçük bir kızı sakinleştirmek ise Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaya kaldı.

Kaza sonrasında tek şeridi kapanan yol araçların kaldırılması sonrasında trafiğe açılırken, kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.