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Tunceli pülümür patlama
GÜNDEM

Tunceli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 yaralı

Tunceli'de sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:56:00 Güncelleme: 22:49:26 İHA

Tunceli'de sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. 

İHA'nın haberine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesi Ardıçlı köyü yol ayrımında sivil bir aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralanan kişi, ambulansla Pülümür Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alınırken karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

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