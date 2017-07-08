Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre Adalet Yürüyüşü’nün 24’üncü günü en büyük katılıma sahne oldu. Tuzla’da E-5 Karayolu’nda başlayan yürüyüş, daha sonra sahil yolundan devam etti. Kılıçdaroğlu Pendik’ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla’ya kadar uzandı.

YÜRÜYÜŞÜN ‘EN’ LERİ

- Kılıçdaroğlu, 24 gün önce başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde 600 bin 86 adım atarak yaklaşık 430 kilometre yol yaptı; Hindistanlı lider Mahatma Gandi’nin 23 günde yürüdüğü 400 kilometrelik rekorunu kırarak, dünyanın en uzun siyasi yürüyüşüne adını yazdırdı.

- Maltepe’de sonlandırılan 24 günlük yürüyüş sırasında katılımcılar yağmur, aşırı sıcak ve soğuklarla boğuşmak zorunda kaldı. Ankara’dan yaklaşık 5 bin kişi ile yola çıkıldı, tatil günlerinde 20 binleri bulan yürüyüşçü sayısı, İstanbul’a yaklaştıkça yüz binlere ulaştı.

- Yüksek yürüyüş temposuyla dikkat çeken CHP Lideri, 24 gün boyunca karavanda yatıp kalktı. Yol boyunca partililerin ev davetini geri çeviren Kılıçdaroğlu’nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları da yalnız bırakmadı.

- 430 kilometrelik güzergâh boyunca özellikle Gerede ile Sakarya çıkışına kadar sürekli protesto ve laf atmalara karşılık yürüyüşte bulunanlar sağduyusunu korudu, protestolara alkışlarla karşılık verildi. Ankara’dan itibaren 24 gün boyunca korteje on binlerce güvenlik görevlisi eşlik etti.

- Adalet Yürüyüşü’nün koordinasyonunu üstlenen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, megafonla sürekli öne ve arkaya koşarak en çok yol yapan isim oldu. Ağbaba’nın bitip tükenmez enerjisi, yürüyüşü takip edenler tarafından takdir edildi.

- Yürüyüşte anons görevini, CHP Başkanvekili Özgür Özel üstlendi. Özel, sürekli Kılıçdaroğlu’ndan gelen talimatları yürüyüşçülere aktardı. Provokasyonlara karşı kitleyi uyardı.

- On binlerce kişinin yemek, tuvalet ve su gibi ihtiyaçlarının giderilmesinin koordinasyonunu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun üstlendi. Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Çetin Osman Budak, yürüyüşün genel düzenini sağladı.

- Ayaklarının patlamasına rağmen aksayarak yürüyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, internetten de sürekli yayın yaptı.

- 24 günlük yürüyüş sırasında CHP milletvekilleri 5 ile 16 arasında kilo verdi. İlk günden itibaren yürüyüşten kopmayan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 16 kilo vererek rekor kırdı. Gürer, annesinin tavsiyesiyle yol boyunca ayaklarını limonla ovarak, su toplaması ve yaralanmalara karşı koruduğunu anlattı.

- Seyit Torun, Musa Çam ve Haluk Pekşen’in de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin tırnakları düştü, ayakları ya su topladı ya da patladı.

- Yürüyüşe, onlarca sanatçı katıldı.

- Yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren Aydın Milletvekili Hüseyin Aydın’ın 3 damarı birden değiştirildi. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’a stent takıldı. Yürüyüş sırasında düşen Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kaburgası çatlarken; Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl düşme sonucunda dizinden yaralandı. Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren Hasan Tatlı isimli CHP üyesi, yaşamını yitirdi.

- Yürüyüşün ilk günlerinde Kızılcahamam- Bolu arasında soğuk ve yağmurla boğuşan yürüyüşçüler, daha sonra bastıran sıcaklarla karşı karşıya kaldı. Soğuk üşüttü, sıcak bayılttı. Sıcaklık 44 dereceyi bulunca Grup Başkanvekili Özgür Özel kitleyi heyecanlandırmak için “Ne istiyoruz?” sorusunu sorduğunda “Adalet” yerine “Su” yanıtı alınca, herkes güldü.

- CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun uyarladığı ve seslendirdiği “Geliyoruz zincirleri kıra kıra” dizelerinin yer aldığı Adalet Marşı, yürüyüşün vazgeçilmez parçası oldu. Sözleri Vedat Türkali’ye ait, “Bekle Bizi İstanbul” parçası ile Kayışoğlu’nun seslendirdiği marş, yol boyunca çalındı.

- İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir, Bihlun Tamaylıgil, Gülay Yedekçi, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in ısrarlı yürüyüşleri dikkat çekti.