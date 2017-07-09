15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılmak istenen askeri darbenin başarısız olmasıyla birlikte yurt genelinde OHAL kapsamında FETÖ'ye üye olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişiler de tespit ediliyor. İşte 8 Temmuz 2017 tarihli FETÖ operasyonları...

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GİRESUN'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 15 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü cezaevine gönderildi, 2'si savcılıkça, 9'u ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

NEVŞEHİR'DE BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişiden 17´si gözaltına alındı.

Emniyet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltı kararı alınan 21 şahıstan 17´si yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda Çağatay Ö., Erkan Y., Fatih S., Fatma K., Güven T., Leyla Ş., Mahmut K., Mehmet Ali K., Merve A., Ömer Faruk A., Süleyman S., Tamer K., Yusuf K., Mehmet Ö., özel ana sınıfı öğretmeni Elif Y., akaryakıt istasyonu işletmecisi Gökay Ö. ve görevinden ihraç edilen vaiz Nuh Ç. gözaltına alındı. 'ByLock' operasyonu sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki sorgularının devam ettiği bildirildi. (DHA)

TEKİRDAĞ'DA FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASINA OPERASYON: 9 GÖZALTI

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)