Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Kahraman'ın imzasıyla bölümün resmi internet sitesinden Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere yönelik yayımlanan duyuru hakkındaki soruşturma sürüyor.

'BAĞIŞ' DUYURUSU

"Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alanların dikkatine. Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılaya 100 lira bağışlayıp, tevsik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler, Prof. Dr. Gökalp Kahraman." ifadesine yer verilen ve bir süre sonra kaldırılan duyuruyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Kahraman, bölüm başkanlığı görevinden alındı.

REKTÖRLÜK: BU TÜR BİR UYGULAMAMIZ YOKTUR

Duyuru sonrası Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.