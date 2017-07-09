Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve beraberindeki vatandaşların İstanbul'a ulaşmasıyla sona yaklaştı. Bugün son olarak miting alanına yapılacak yürüyüşün ardından Adalet Yürüyüşü sona erecek.

Kılıçdaroğlu tarafından, yürüyüşün ardından Maltepe'de miting yapılacağı da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki Adalet Mitingi saat kaçta? Maltepe Mitingi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

ADALET MİTİNGİ (MALTEPE MİTİNGİ) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

24 gündür devam den Adalet Yürüyüşü, bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapılacak olan Adalet Mitingi (Maltepe Mitingi) ile sona erecek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitinge katılacak olan vatandaşlara seslenecek. 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da başlayan Adalet Yürüyüşü, bugün Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vatandaşların Maltepe'deki miting alanına yürümesiyle sona erecek.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin katılması beklenen Adalet Mitingi (Maltepe Mitingi) ise saat 18:00'da başlayacak. CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe’deki alana saat 16:30’da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’ndan yürümeye başlayacak. CHP heyeti 17:30 sıralarında ise Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'na katılacak.

Adalet Mitingi

Maltepe Mitingi

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