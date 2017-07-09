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Hatay sınırında 36 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 36 yabancı uyruklu yakalandı

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:30:39 Güncelleme: 10:32:16 AA

Hatay'da, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Topraktutan, Pulluyazı ve Belengöz karakolları çevresinde yaptıkları arazi taramasında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren grubu fark etti.

Sınır birlikleri tarafından yakalanan 36 kişinin Suriyeli oldukları belirlendi.

Güvenlik soruşturması için jandarma tarafından teslim alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    5 milyon kacak var..36 tanesi yakalanmis..aferin...
  • Misafir 8 saat önce
    Birde yakalmayanlar yuzlerce binlerce kim bilir
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