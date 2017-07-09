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Taksim Meydanı'nda güpegündüz 'bonzai' krizi

Taksim Meydanı'nda binlerce kişinin gözü önünde, güpegündüz sentetik uyuşturucu madde olan "bonzai" içen 3 genç kendinden geçti

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:43:24 Güncelleme: 11:38:27 İHA

İHA'nın haberine göre; Taksim Meydanı'nda 3 genç güpegündüz "bonzai" kullanarak kendinden geçti. Ortaya çıkan bu manzara görenleri hem hayrete düşürdü hem de endişelendirdi. Yaşları 20 ile 25 arasında olduğu düşünülen 3 gencin içtikleri sentetik uyuşturucu ile kendilerinden geçme anı da fotoğraflara yansıdı. 

ARKADAŞINI SU İLE AYILTMAYA ÇALIŞTI

Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bonzai içtikten sonra kendinden geçen gençlerden birisini yanındaki arkadaşı soğuk su dökerek ayıltmaya çalışıyor. Bir ara kendinden geçen gençler kalkıp yer değiştiriyor.

 

 

  • Taksim Meydanı
  • uyuşturucu
  • bonzai
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YORUMLAR 10
  • Misafir 7 saat önce
    bizim yeni neslimizi bitirmeye calisiyorlar. genclerde yutuyor
  • Misafir 13 saat önce
    Sahipsiz sehir İstanbul..Bunlar iyi gunlerimiz...
  • Misafir 13 saat önce
    sadece taksim meydanı mı? Gençleri artık heryerde böyle görüyoruz maalesef. lanet olsun bu gençleri zehirleyenlere. Kuştepe berbat Tarlabaşı berbat Kumkapı berbat. polis maalesef hiçbir müdahele de bulunmuyor. yazık günah. gençliğimiz neslimiz kötü durumda. yetkililerin mutlaka müdahele etmesi gereken en önemli konulardan biri. hatta ve hatta bu bir Narkoterör dür. ve karşı mücadele gerektirir
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