Bursa Gemlik'te kıyıdan 100 metre uzakta beliren mobilya yapımında kullanılan binlerce ton sunta balyalar halinde Gemsaz sahilini kapladı.
SAHİLE GELENLER SUNTALARI DENİZDEN ÇIKARDI
DHA'nın haberine göre; Gemlik Serbest Bölge'deki Rodaport Limanı'ndan dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemi Gemlik'ten yola çıktı. Ancak, yanlış yük yüklemesi sonucu gemideki suntalardan bir bölümü denize döküldü.
2 KİLOMETRELİK SAHİL KIYILARINA VURDU
Akşam saatlerinde denize döküldüğü tahmin edilen suntalar Gemlik Serbest Bölge'deki 2 kilometrelik sahil kıyılarına vurdu. Sabah denize girmek isteyen tatilciler sahili kaplayan suntaları görünce şaşırdı. Tatilciler suntaları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Bazı tatilciler suntaların arasından geçerek denizde serinlemeye çalıştı. Bir römorkör ise denize dökülen suntaları denizden çıkarmaya çalıştı.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz kirlilik ile ilgili araştırma başlatacağını söyledi.
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Misafir 5 saat önceİyi çalışmalar; Bursa / Gemlik sahilinde suntaların sahile vurması haberi ile ilgili, Moldavya Bayraklı NS SPRIT adlı gemi gemlik limanında sunta yükleme yaptıktan sonra güverte üzerine kaptanın isteğive ısrarı ile yüklenen sunta yüklerinin düzgün sabitlenmediği ( Lashing Yapılmadığı için) gemlikteki limandan ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra gemi iskele sancak yalpalayarak güverte üzerinde bulunan yaklaşık 195 palet suntayı denize düşürmüştür. Tamamen gemi kaptanı insiyatifinde yüklenmiş olup gemi liman başkanlığı tarafından incelemeye alınmış ve gemlik körfezinde demirlemiştir. Konu kirlenme ile RODAPORT Limanının yakından uzaktan alakası yoktur.00
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Misafir 9 saat önceNe bulursak denize atmayı severiz sunta dahil.00
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Misafir 10 saat önceKesin israilin isi bu:)00