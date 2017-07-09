Bursa Gemlik'te kıyıdan 100 metre uzakta beliren mobilya yapımında kullanılan binlerce ton sunta balyalar halinde Gemsaz sahilini kapladı.

SAHİLE GELENLER SUNTALARI DENİZDEN ÇIKARDI

DHA'nın haberine göre; Gemlik Serbest Bölge'deki Rodaport Limanı'ndan dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen 'MSS Pelet' isimli Moldova bayraklı gemi Gemlik'ten yola çıktı. Ancak, yanlış yük yüklemesi sonucu gemideki suntalardan bir bölümü denize döküldü.

2 KİLOMETRELİK SAHİL KIYILARINA VURDU

Akşam saatlerinde denize döküldüğü tahmin edilen suntalar Gemlik Serbest Bölge'deki 2 kilometrelik sahil kıyılarına vurdu. Sabah denize girmek isteyen tatilciler sahili kaplayan suntaları görünce şaşırdı. Tatilciler suntaları temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Bazı tatilciler suntaların arasından geçerek denizde serinlemeye çalıştı. Bir römorkör ise denize dökülen suntaları denizden çıkarmaya çalıştı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz kirlilik ile ilgili araştırma başlatacağını söyledi.

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