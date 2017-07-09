DHA'nın haberine göre; Adalet Yürüyüşü’nün Türkiye’de milyonlarca kişinin adalet özlemi içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Yürüyüş bitikten sonra nasıl bir yol izleneceği” sorusuna,” Bunu belirlemek için çok erken. Türkiye’de siyaset her gün değişiyor. Ancak şu sözü verebilirim: Bizim demokrasi ve adalet mücadelemiz miting sonrasında bitmeyecek. Mücadelemiz asıl şimdi başlıyor” dedi.

KİTLELERİ DAHA ÖNCE HAREKETE GEÇİRMEMİZ GEREKİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, “Kamuoyunda demokrasinin yok oluşuna uzun süre seyirci kalındığı eleştirileri yapılıyor” şeklindeki bir soruya ise, “Biz itirazlarımızı parlamentoda sürekli dile getirdik. Ama haklısınız: Kitleleri daha önceden harekete geçirmemiz gerekirdi. Yürüyüşle birlikte yeni bir CHP ortaya çıkıyor, artık sesimiz daha gür çıkacak, daha mücadeleci olacağız.” diyerek cevap verdi.

KAMPANYAMIZ DEMOKRASİ VE ADALET ÜZERİNDEN OLACAK

Milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına CHP’nin “evet” demesini savunan Kılıçdaroğlu, “HDP ile işbirliğinden kaçınıldığı izlenimi” konusunda, “Biz ülkede adalet için mücadele eden herkes ile çalışırız. HDP milletvekilleri de yürüyüşte yer aldı. Ama gelecekte işbirliği için buradan bir kural türetmek doğru değildir” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “İki yıl sonra Erdoğan’ı nasıl yenmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna ise,” Biz, demokrasi ve adalet üzerine bir kampanya yürüteceğiz. Şunu söyleyebilirim: Biz kazanacağız” karşılığını verdi.