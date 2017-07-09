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Erzincan'da askeri aracın geçişi sırasında patlama! 3 asker yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı

09 Temmuz 2017 Pazar, 15:32:13 Güncelleme: 16:51:16 İHA

İHA'nın haberine göre; bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzergâhında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, teröristlerce yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığını söyledi.

Arslantaş, "Yaralılarımızın sağlık durumu iyi, 2'si ayakta tedavi edilecek durumda, birinin de sadece çarpmadan dolayı alnında hafif yara var. Saldırının el yapımı patlayıcı ile yapıldığını değerlendiriyoruz. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Teröristlere yönelik operasyon başlatıldığını belirten Arslantaş, "Bu saldırı, Erzincan'ın birliğine ve beraberliğine yapılmıştır. Saldırıyı yapanların bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarımız başlatıldı, operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 saat önce
    ağzina sağlik
  • Misafir 9 saat önce
    Bunlarin Ne Allahi ne Imani vardir bunlarla mücadele Kafir ile mücadeledir!
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