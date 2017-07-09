CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Maltepe'deki miting alanında gerçekleştireceği Adalet Mitingi'ne sosyal medyada da yoğun bir ilgi duyuluyor. Twitter'da hashtag sıralamasında "Adalet Mitingi" dünya gündeminde 1. sırada yer alıyor.

#ADALETMİTİNGİ DÜNYA GÜNDEMİNDE İLK SIRADA!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü, bugün İstanbul'da sona erdi. Yürüyüşün ardından Maltepe'de yapılacak olan Adalet Mitingi ise sosyal medyayı salladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci sırada yer alan #AdaletMitingi hashtag'i, Türkiye ve Dünya gündeminde birinci sırada yer alıyor.

Milyonlarca kullanıcının tweet gönderdiği #AdaletMitingi hashtag'i, Türkiye ve Dünya gündeminde en çok konuşulan konu oldu ve iki listede de birinci sıraya yerleşti.

Saatlerdir Türkiye gündeminde birinci sıradan düşmeyen #AdaletMitingi hashtag'i, Dünya gündemine de ikinci sıradan girdi. Ardından yoğun katılımın devam etmesiyle Dünya gündeminde de birinci sırada yer aldı.

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