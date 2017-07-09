Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde 18 Mart 2017 günü bir kuyumcu dükkanına giren gaspçılar ile işyeri sahipleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Ataşehir'de gündüz vakti kuyumcu gaspı yapan çete üyeleri İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Yaklaşık 4 aylık bir teknik takibin ardından gasp çetesinin tüm üyeleri tespit edildi.

POLİSLE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRDİLER



Gasp çetesini takibe alan polis ekipleri, 3 Temmuz 2017 günü Sancaktepe, Sarıgazi Mahallesi'nde tütün ürünleri pazarlaması yapan bir minibüsü gasp etmeyi planladıklarını belirledi. Polis ekipleri, tütün minibüsünü gasp eden çete üyeleriyle silahlı çatışmaya girdi.



Yaşanan silahlı çatışma sonrasında 8 şüpheli yakalandı. Polisle yaşanan çatışma sırasında yaralanan gasp çetesi üyesi 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.