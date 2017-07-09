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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlere ilave bin 500 konutun inşasını kınadı

09 Temmuz 2017 Pazar, 18:45:57 Güncelleme: 18:48:20 İHA

Dışişleri Bakanlığıİsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını bildirdi. 

İHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür gayri meşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir" denildi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Bir Ak Partili olarak helal olsun Kılıçdaroğlu
  • Misafir 5 saat önce
    G20 Erdoğan Hamburg uçak iniş
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