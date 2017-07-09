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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile biraraya geldi

09 Temmuz 2017 Pazar, 18:50:39 Güncelleme: 21:22:53 İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre Suriye'deki gelişmeler ile Katar krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

22. Dünya Petrol Kongresi'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Dewhurst Ödülü" verildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Tekrar tekrar söylüyorum bu savaşı başlatanlar kim olursa olsun acı çekerek ölçekler çünkü çok büyük günah işlediler bir sürü günahsız insan çocuk onların yüzünden öldü hayata doymâdan rüyalarına girecek ölenler ve delirecekler içime doğuyor çok gunahkarlar
  • Misafir 5 saat önce
    Ya yok demeyim demeyim diyorum da bu siyasetçiler ne kadar değişik insanlar birbirlerine neler diyorlar sonra kahkahalar ile poz veriyorlar.Senin terörist dediğin örgüte silah veren ülkenin bakanıyla böyle samimi poz verilir mi?Hani dik duruş!
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