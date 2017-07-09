Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre Suriye'deki gelişmeler ile Katar krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

22. Dünya Petrol Kongresi'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Dewhurst Ödülü" verildi.

Rex Tillerson

mevlüt çavuşoğlu