Pervin Buldan, trafik kazası geçirdi

HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Pervin Buldan'ın sağ kolunun kırıldığı ve yarın bir operasyon geçireceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Pervin Buldan'ı tedavi olduğu hastanede ziyaret eden TBMM İdare Amiri HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'ın durumuna ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanvekilimiz Pervin Buldan'ın Esat civarında makam aracıyla giderken arkadan bir aracın çarpması sonucu bir yaralanma yaşadı. Sağ kolunda bir kırık var. Baş ve boyun tetkikleri devam ediyor. Hayati tehlikesinin olmadığı söylendi. Doktorlar yarın ameliyat için bir gün bekleme ihtiyacı gördüler. Yarın büyük bir ihtimalle operasyon geçirecek. Genel durumu iyi. Herkese selamı var" dedi.

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