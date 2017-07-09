09 Temmuz 2017 Pazar, 20:54:09 | Güncelleme: 21:20:12
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş son yolculuklarına uğurlandı
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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin Adıyaman'daki babaevinde yas var.
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Şehit İnce'nin (33), Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
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Şehidin annesi Cemile İnce, "Beni oğluma götürün." diyerek gözyaşı döktü.
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Şehidin babası Osman ile amcası Seydi İnce, evde taziyeleri kabul ediyor. Şehidin amcası Seydi İnce, gazetecilere, "Vatan sağ olsun." dedi.
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Bu arada, şehidin amcasının torunu olan polis memuru Uğur Kutku'nun da geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi.
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İki çocuk babası şehit Astsubay İnce'nin, yaklaşık bir yıl önce Bitlis'te göreve başladığı belirtildi.
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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin hain saldırı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.
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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedildi. Cumhuriyet Mahallesindeki Süleymaniye Camisine getirilen cenaze, vatandaşların " Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ve tekbirlerle karşılandı.
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Askerler tarafından omuzlara alınan al bayraklı tabut, camiye götürüldü. Şehidin tabutuna sarılan babası ve kardeşleri, gözyaşları döktü.
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Uzun süre tabuta sarılan şehidin babası ve kardeşleri daha sonra cenaze namazını kılmak için saf tuttu. Şehidin annesi Asiye'nin ise 10 yıl önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Tabutun başından götürülmek istenen şehidin kız kardeşleri "Biraz daha kalalım" diyerek görevlilerden müsaade istedi.
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Cenaze namazını İl Müftüsü İhsan Açık kıldırdı. Kılınan namazın ardından omuzlara alınan şehidin al bayrağa sarılı tabutu, tekbirler ve teröre lanet sloganları eşliğinde Şıh Nasır Aile Mezarlığına götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.
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Cenazeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti milletvekilleri, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.