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Bitlis şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

09 Temmuz 2017 Pazar, 20:54:09

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş son yolculuklarına uğurlandı

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    Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin Adıyaman'daki babaevinde yas var.

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    Şehit İnce'nin (33), Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

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    Şehidin annesi Cemile İnce, "Beni oğluma götürün." diyerek gözyaşı döktü.

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    Şehidin babası Osman ile amcası Seydi İnce, evde taziyeleri kabul ediyor. Şehidin amcası Seydi İnce, gazetecilere, "Vatan sağ olsun." dedi.

     

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    Bu arada, şehidin amcasının torunu olan polis memuru Uğur Kutku'nun da geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Allah rahmet eylesin ailelere güç kuvvet sabır nasip etsin demekten başka bişi elimizden gelmiyor maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir ölürüz bin diriliriz ...
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