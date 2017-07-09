ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Huber Köşkü'nde görüştü

09 Temmuz 2017 Pazar, 21:27:09 Güncelleme: 22:12:24 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Azeri mevkidaşı ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen özel bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    Helal reis
  • Misafir 3 saat önce
    Bu iki ülkenin kardeşliği dünyaya örnek olsun
  • Misafir 3 saat önce
    Allah esirgesin iki ülkeyi de. Azerbaycan da inşallah Ermenilere marşı muzaffer olur.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER