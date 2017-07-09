Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Azeri mevkidaşı ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen özel bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) July 9, 2017

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