Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hasta odasında çıkan yangında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Kerem Kaya'nın (37) kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.