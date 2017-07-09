ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da hastanede yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangında 37 yaşındaki Kerim Kaya isimli hasta yanarak hayatını kaybetti

09 Temmuz 2017 Pazar, 22:06:53 Güncelleme: 22:53:45 AA

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hasta odasında çıkan yangında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Kerem Kaya'nın (37) kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER