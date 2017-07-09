Habertürk Haber Merkezi'nden Yunus Emre Çınar'ın edindiği bilgiye göre; ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına bir el ateş ederek intihar etmek istedi. Ağır yaralanan Yamaç, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, başına ateş ederek ölmek istedi. Saba Tümer'in kız kardeşi Eda Tümer ile evliliğine son veren Hasan Yamaç, yaklaşık 2 yıl önce sonra Çeşme'ye yerleşti. Evinde akşam saat 20.00 sıralarında başına 1 el ateş eden Hasan Yamaç, ağır yaralandı. Tabancanın sesini duyup gidenlerin yardımıyla Yamaç, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldrıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işadamı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hasan Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği bilincinin de kapalı olduğu öğrenildi.

Eda Tümer

saba tümer