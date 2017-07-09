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İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Maltepe mitinginin katılımcı sayısıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği: Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:38:00 Güncelleme: 01:41:20 AA

İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de miting düzenlediği alanın yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucu, katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin kişi olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP'nin Maltepe Etkinlik Alanında düzenlediği mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır." denildi.

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