15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılmak istenen askeri darbenin başarısız olmasıyla birlikte yurt genelinde OHAL kapsamında FETÖ'ye üye olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişiler de tespit ediliyor. İşte 10 Temmuz 2017 tarihli FETÖ operasyonları...

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UŞAK'TA DÜĞÜN KONVOYUNDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve dün düğün konvoyunda göz altına alınan A.K. tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayından itibaren aranan dün de Banaz ilçesinde kendi düğününe giderken jandarma ekipleri tarafından konvoyda gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

A.K. sevkedildiği mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin eşi E.Ç.K'nin ise emniyette sorgusu sürüyor. (AA)

HATAY'DA 25 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatay'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 48 şüpheli geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. KOM Şube'deki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edilirken, aileleri yakınlarını görünce gözyaşı döktü. Gözaltındaki oğlunu gören bir anne "yavrum" diye ağlarken, oğlu ise "tamam merak etme beni" dedi.



Hatay'da FETÖ operasyonunun devam ettiği belirtilirken, gözaltında tutulan şüphelilerin ise ifadeleri tamamlandıkça adliyeye çıkartılacağı bildirildi. (DHA)

SİVAS'TA FETÖ'NÜN "IŞIK EVLERİ"NE OPERASYON: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ışık evleri"ne yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentteki erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik 2. aşama "ışık evleri" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Komiser Yardımcısı A.Ç, bankacı O.Ç. ve çiftçi B.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ç, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi, O.Ç. savcılıkça, B.H. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 13 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. (AA)

MUĞLA'DA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11i gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ile irtibatlı olan, "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında öğretmen, polis, işçi, halkla ilişkiler uzmanının bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Ankara, Manisa, Karabük, Bursada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11i gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

JANDARMA İSTİHBARAT, LOJİSTİK VE KOM ŞUBE MÜDÜRLERİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, terör-istihbarat, lojistik ve KOM müdürleri ile 2 üsteğmen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı. Gözaltına alınan müdürlerin eşleri ve bir üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Mayıs'ta Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terör-İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı İ.F. ile eşi Y.F., Lojistik Şube Müdürü Binbaşı N.A., KOM Şube Müdürü ile eşleri ve 3 üsteğmen Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Terör-İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı İ.F., Lojistik Şube Müdürü Binbaşı N.A., KOM Şube Müdürü ile 2 üsteğmen tutuklandı. Şube müdürlerinin eşleri ve bir üsteğmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK'TA FETÖ'NÜN SÖZDE "MAHREM YAPI ABLALARI" OLAN 9 KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uşak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün 'mahrem yapı ablaları' oldukları ileri sürülen 9 kişi, adliyeye sevk edildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak merkezli 13 ilde geçen 4 Temmuz'da, eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapısına yönelik 27 şüpheli hakkında yapılan operasyonda, 18'i kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta içinde emniyette işlemleri tamamlanan 9'u kadın toplam 12 kişi gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kadın tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kadın şüpheli de bu sabah Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirtildi. (DHA)

MUĞLA'DA 2'Sİ KADIN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen H.B, G.T, F.K. ve A.G'nin Marmariste oldukları belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ankara'ya sevk edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öğrenildi. (AA)

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

SİVAS'TA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' programını kullandığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen il merkezinde ikamet eden 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 5 şüpheliyi yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (İHA)

KKTC DİN İŞLERİ BAŞKANI TALİP ATALAY, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Prof Dr. Atalay, soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderildi.

İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır'a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün (Pazartesi) erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi. KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay'ın, bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.

KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN SÖZDE "ADLİYE İMAMI" OLAN 1 KİŞİ CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 508 gün sonra Kayseri polisi tarafından yakalanan örgütün adliye imamı Ahmet Türkmen, sağlık kontrolünün ardından cezaevine sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 508 gündür firari olan ve örgütün adliye imamı olduğu ileri sürülen Ahmet Türkmen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalanmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Türkmen, ikinci kez sorguya alındı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Türkmen, cezaevine gönderildi. (İHA)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ'NE OPERASYON: KORAY ÇALIŞKAN DAHİL 72 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbulda aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDYnin akademik yapılanması içinde yer aldıkları, ByLock kullandıkları ve FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edilen 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde görev yapan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesinde görevli 1 profesör ve doçentin de yer aldığı 8 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, aralarında Boğaziçi Üniversitesinde görevli akademisyen Koray Çalışkanın da yer aldığı 42 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. (AA)

NEVŞEHİR'DE 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehirde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 8i adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlıdan Leyla Ş, Abdurrahman T, Erhay Y, Süleyman S, Mehmet Ö, Ömer Faruk A, Nuh Ç. ve Mehmet Ali Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

9 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki gün önce örgütün gizli haberleşme programı ByLocku kullananlara yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)