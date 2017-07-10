Başakşehir'de genç kızları taciz ettiği iddia edilen Lübnan uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Genç kızların yakınları tacizciye meydan dayağı atarken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Lübnan uyruklu bir kişi ilk olarak bir işyerinde çalışan kadını taciz etti. Saldırgan kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçtı. Daha sonra yine olay yerine gelen saldırgan markette çalışan bir kızı taciz etti. Kızın bağırmasıyla birlikte saldırgan yine olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan geçen ve daha önce taciz edilen kadın, tacizciyi görerek bağırmaya başladı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Saldırganı bir süre kovalayan vatandaşlar şahsı caminin bahçesinde yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada olay yerine gelen ve şahsın amcası olduğu ileri sürülen bir kişi şahsı dövmeye başladı. Çevrede bulunan kalabalığın da linç etmek istediği saldırganı polis ekipleri vatandaşların elinden alarak karakola götürdü. Bir vatandaş ise, "Kadınları taciz etti. Tacizciyi fark eden kadın bize haber verdi. Ben dükkandan ayrılamadığım için yan dükkanda bulunan arkadaşımız şahsı kovaladı ve caminin bahçesinde yakaladı" dedi.

Tacizciye meydan dayağı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde tacizciyi kolundan tutan bir kişi polis çağırmak için telefonuna sarılıyor. Bu sırada bir vatandaş şahsa yumruk atmaya başlıyor. Bu sırada polis ekipleri gelerek şahsı gözaltına alıyor.