Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftadaki operasyonlarda 69 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.124 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişi gözaltına alınmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi gözaltına alınmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA



Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alınmıştır.

Yapılan operasyonlarda, 1.182'si terör suçlarından, 459'u siber suçlar, 3.106'sı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 4.747 kişi gözaltına alındı.

69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelindeki operasyonlarda 47'si ölü, 15'i teslim, 7'si sağ olmak üzere 69 terörist etkisiz hale getirildi.