İstanbul Basın Ekspres yolunda kamyonunu aşırı yükleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu.
İHA'nın haberine göre, kamyonun kasasına geri dönüşümde kullanılan plastik malzemeleri yükleyen kamyon sürücüsü görenleri şaşırttı. Kamyon kasasında metrelerce yükselen plastik malzemeler sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
TRAFİK LEVHALARINI TEĞET GEÇTİ
Yolda bulunan üst geçit ve trafik yön levhalarını teğet geçen kamyon, faciaya davetiye çıkarırken yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Basın Ekspres karayolunda çekilen görüntülerde, kamyonun akan trafikte metrelerce yükselen yüküyle birlikte hızla seyir aldığı görülüyor.
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