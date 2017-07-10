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Pendik'te nalbur dükkanında yangın

İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın büyümeden ve çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:43:26 Güncelleme: 11:19:20 İHA

Pendik'te yapı malzemeleri satılan nalburda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir nalburun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın büyümeden ve çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Söndürülen yangına ilişkin soğutma çalışmaları sürüyor.

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