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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:58:39 Güncelleme: 13:43:20 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin arından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır" diye bir ifade var, biz de birgün adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Adalet saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördük. Haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralar açar. Enis Bey bu örneklerden birisi. Uzun süre gazetecilik yaptı. Enis Bey anılarını yazıyor. Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içerisinde tahliye olur. Alınan karar ağır bir karar. Hukukla, adaletle bağdaşmayan bir karar. "Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır" diye bir ifade var, biz de birgün adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz."

Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

 

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YORUMLAR 82
  • Misafir 6 saat önce
    sokakta 1 kişi bile adalet istiyor ise hassasiyet ile yaklaşmak bir devletin gücünü iktidarını görev aşkını gösterir
  • Misafir 7 saat önce
    kardeş sen insanları aptal sanmayı bırak istiyorsan
  • Misafir 8 saat önce
    Valla bu kalabalığa çok şaşırdım
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