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Kahramanmaraş'ta aracın arka camına 'yorgun mermi' düştü

Patlama sesiyle irkildiğini ifade eden Ali Bardız, "Yorgun kurşun bir metre daha ileri gitse ya annem ya da ben canımızdan olabilirdik" dedi

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:06:09 Güncelleme: 12:00:30 İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Bardız'ın kullandığı aracın arka camına 'yorgun mermi' isabet etti.

İHA'nın haberine göre, Afşin ilçe merkezinin en işlek caddesinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Bardız'ın kullandığı otomobilin arka camına 'yorgun mermi' isabet etti. Patlama sesiyle irkildiğini ifade eden Ali Bardız, "Camın durup dururken neden patladığını anlamadım. Kenara çekip kontrol ettiğimde mermi çekirdeği dikkatimi çekti. Hemen emniyeti aradım ve şikayetçi oldum. Mermi çekirdeği balistiğe gönderildi. Yorgun kurşun bir metre daha ileri gitse ya annem ya da ben canımızdan olabilirdik. Bütün vatandaşlardan rica ediyorum; lütfen düğünlerde silahlarınıza sarılmayın" dedi.

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