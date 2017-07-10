Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- fetö operasyonu
- başbakanlık
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YORUMLAR 11
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Misafir 7 saat önceDurmak yok yola devam kökü kazınsın bu FETO'cuların, şehitlerin kemiklerini sızlatmayın..60
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Misafir 7 saat önceBüyüksün kılıçdaroğlu00
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Misafir 7 saat önceBUGÜNE KADAR BEKLENMESİ BİLE HATA KORAY ÇALIŞKAN GİBİLERİ00